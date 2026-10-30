Detenido en Bilbao el administrador de una cuenta vinculada al movimiento 'Blocus' que llamaba a altercados este sábado

Varias personas incendian coches y contenedores en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a un joven de 20 años, administrador de la cuenta de Instagram 'Blocus Bilbao', como presunto autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y conspiración para cometer delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado, según ha informado el Ministerio del Interior.

Según la investigación, el arrestado gestionaba también un canal de Telegram desde el que se convocó una manifestación para el 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.

En el canal se efectuaban llamamientos expresos a provocar incidentes en el centro de Bilbao. También se señalaban establecimientos comerciales como posibles objetivos, seleccionados por la relevancia de los negocios y la calidad de los productos que ofrecían.

Asimismo, según la información recabada por los investigadores, en el canal se compartían manuales para la confección de artefactos explosivos, incluidos materiales procedentes de páginas relacionadas con grupos terroristas árabes, e instrucciones para la elaboración de cócteles molotov. También se instaba a difundir estos contenidos para atraer a más participantes a la movilización.

Las averiguaciones realizadas por la Brigada Provincial de Información permitieron identificar al presunto administrador de la cuenta y proceder a su detención por los citados delitos.