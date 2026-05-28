Detenido en Bilbao tras agredir con una navaja, un martillo y una llave inglesa a un compañero de vivienda

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un joven de 23 años por un delito de lesiones después de herir con una navaja, un martillo y una llave inglesa a otro hombre con el que convive en un domicilio de Bilbao. La víctima precisó de asistencia en un centro hospitalario debido a las heridas causadas, principalmente un corte en la cabeza y en una mano.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las dos y media de la tarde de este pasado miércoles, un hombre acudió a la Oficina de Atención Ciudadana de la Ertzaintza en Zabalburu presentando cortes sangrantes en la parte izquierda de la cabeza, cerca de la sien, y en la palma de una mano, además de un golpe en una pierna. Ante tales lesiones, se solicitó una ambulancia para su atención sanitaria.

El herido, de 39 años, informó de que el autor de la agresión había sido un individuo con el que comparte vivienda en el barrio de Iralabarri de la capital vizcaína. Al parecer, durante una discusión le había atacado con un martillo, una navaja y una llave inglesa. Este fue asistido en el lugar por los recursos médicos desplazados y posteriormente en el Hospital de Basurto.

Patrullas en funciones de protección ciudadana se personaron en el citado domicilio, donde contactaron con otro residente de la casa, quien confirmó los hechos relatados por la víctima. También tenía un corte superficial en una oreja que, según indicó, se produjo al intentar mediar entre los dos implicados en la trifulca.

Los agentes pudieron corroborar que el supuesto agresor se encontraba encerrado dentro de una de las habitaciones del inmueble. Este hizo caso omiso reiterado a las indicaciones policiales para que abriera la puerta. Ante esta situación, se movilizó al lugar una patrulla de Reacción Inmediata de la Unidad de Brigada Móvil de la Ertzaintza (Bizkor).

Una vez abierta la puerta de la habitación, se pudo confirmar que el hombre que estaba en el interior de la estancia era el autor de los hechos. Este portaba en un bolsillo del pantalón una navaja, presumiblemente utilizada para herir a la víctima. En el suelo también fue hallada una llave inglesa y escondido en la zona del pasillo de la vivienda un martillo, por lo que se procedió a la incautación de ambas herramientas y la citada arma blanca.

Después de ser identificado, fue detenido por un delito de lesiones.

El arrestado, de 23 años, ha sido presentado ante la autoridad judicial en la mañana de este jueves, después de quedar concluidas las correspondientes diligencias policiales.