Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este jueves a un hombre, de 47 años, en Bilbao tras agredir con un cuchillo a su expareja en un domicilio de la capital vizcaína. La víctima, de 34 años, ha sido evacuada al Hospital de Cruces.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las ocho de esta tarde, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional han atendido en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso ha acudido a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas han encontrado a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, ha sido evacuada al Hospital de Cruces.

Entre tanto, su presunto agresor ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.