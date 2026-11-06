Detenido en Bilbao un miembro de la banda juvenil delictiva 'Trinitarios' tras eludir una operación en Pamplona

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a un hombre, presuntamente vinculado a la organización juvenil delictiva los 'Trinitarios', sobre el que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda y personación. El ahora detenido habría conseguido eludir una operación policial llevada a cabo el pasado mes de septiembre en Pamplona contra esa banda, en la que fueron detenidas 30 personas.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de que la actuación tuvo su origen en las pesquisas realizadas para localizar a J.L.B., alias 'el Suizo', cuya identidad figuraba entre las personas reclamadas por la autoridad judicial como consecuencia de las diligencias instruidas con motivo de una operación anterior contra los 'Trinitarios'.

Aquella investigación, desarrollada en Navarra, había permitido actuar contra una estructura juvenil violenta presuntamente relacionada con diversos hechos delictivos, como estafas, delitos contra la salud pública, lesiones y pertenencia a organización criminal.

Una vez obtenidos indicios sobre su posible presencia en Bizkaia, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento encaminado a comprobar su identidad y confirmar que se trataba de la persona sobre la que recaía la requisitoria judicial.

Los agentes procedieron a su identificación y detención para trasladarle a dependencias de la Policía Nacional en Bilbao. Una vez se le tomó declaración y se finalizaron las correspondientes diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que acordó su puesta en libertad.

Según ha informado la Policía Nacional, los 'Trinitarios' constituyen una organización juvenil violenta surgida en Nueva York entre personas de origen dominicano, cuya presencia en España ha sido objeto de diversas investigaciones contra sus actividades delictivas especialmente aquellas que implican el empleo de violencia y la captación de jóvenes.