Detenido en Bilbao por usar una tarjeta bancaria sustraída del interior de un vehículo

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por la Ertzaintza después de intentar hacer compras en tres establecimientos con una tarjeta bancaria que había sido sustraída previamente del interior de un turismo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad este domingo por la tarde se presentó una denuncia en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao porque habían robado en el interior coche estacionado en la zona de Basurto.

De su interior habían sustraído diversos objetos y, entre ellos, una cartera en la que se guardaba una tarjeta bancaria con la que, posteriormente, se intentaron hacer pagos en varios locales comerciales.

Agentes de la Comisaría de Bilbao acudieron a uno de estos establecimientos y, a través del visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad, pudieron ver quién había sido la persona que había hecho uso de la tarjeta, por lo que comunicaron al resto de patrullas su descripción.

El sospechoso fue localizado poco antes de las ocho de la tarde en la calle San Francisco por una dotación policial, y fue reconocido por uno de los agentes que habían visionado las imágenes del comercio, por lo que se procedió a su arresto acusado de un delito de estafa.

El detenido, de 39 años, y con antecedentes policiales, fue puesto en libertad tras finalizar las diligencias, aunque tendrá que comparecer en próximas fechas ante la autoridad judicial.