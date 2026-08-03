Detenido el dueño del vehículo que atropelló en Amorebieta el 25 de julio a un ciclista, que falleció posteriormente

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BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este domingo a un hombre de 37 años, propietario del vehículo involucrado en el atropello a un ciclista el pasado 25 de julio en la N-634 a la altura de Amorebieta (Bizkaia), incidente por el que la víctima, de 82 años, murió posteriormente en el hospital de Cruces. El conductor se dio a la fuga tras el atropello.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad, el accidente tuvo lugar alrededor de las diez menos cuarto de la mañana en la N-634 a la altura de Amorebieta, resultando herido en el mismo un ciclista que circulaba en sentido Bilbao. La víctima del siniestro, un hombre de 82 años, fue trasladada al hospital de Cruces por un helicóptero de Osakidetza. Durante la tarde desde el centro hospitalario confirmaron el fallecimiento de esta persona.

En ese momento se abrió una investigación en la que pudieron determinar que un turismo se había visto implicado en el accidente y se había dado a la fuga. Asimismo, fruto de las pesquisas realizadas, se logró averiguar con qué vehículo en concreto se cometió el atropello.

Durante la jornada del domingo se llevó a cabo un operativo que culminó con el arresto en la capital vizcaína del propietario de este coche. A esta persona se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. El detenido será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.