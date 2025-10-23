Detenido por golpear con una señal de tráfico vehículos y portales en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un hombre, de 28 años, como presunto autor de un delito daños, por golpear con una señal de tráfico varios vehículos y puertas de portales, tras romper el cristal de un salón de juegos.

La Guardia Urbana ha informado este jueves en un comunicado que los hechos sucedieron sobre las 1.00 horas cuando una llamada al 092 requirió presencial policial en un salón de juegos, ya que al parecer un varón estaba causando problemas.

Una vez llegaron los agentes, se entrevistaron con los allí presentes e instaron al varón, que se encontraba muy alterado, a que abandonase el local. El hombre ocasionó daños en un cristal de una puerta mientras se marchaba.

Una hora más tarde, la Central de Operaciones recibió una nueva comunicación, debido a que el mismo varón estaba golpeando vehículos y puertas de portales con una señal de tráfico, por lo que los agentes procedieron a buscarle por las inmediaciones.

El hombre fue localizado en la calle Cruz Blanca, gracias a la descripción facilitada, resultando ser el mismo de la primera intervención. Tras comprobar los daños ocasionados, se procedió a su detención.