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VITORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron esta pasada madrugada a un varón, de 22 años, como presunto autor de un delito de lesiones, tras golpear con violencia a un hombre sobre las vías del tranvía.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos se produjeron sobre las 3.30 horas cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en la calle Florida, a la altura de la calle Fuente de la Salud, ya que un hombre estaba agrediendo a otro en las vías del tranvía.

A su llegada, los agentes observaron a un varón a horcajadas sobre otro golpeándole con violencia, por lo que procedieron a separarlos. En el lugar se encontraba también un testigo de los hechos que requirió al presunto agresor que cesara y avisó a la Policía. En vista de lo sucedido y de las lesiones que presentaba la víctima, procedieron a su detención.