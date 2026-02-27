Detenido un hombre de 34 años por participar en una agresión con palos y navajas a un joven en Vitoria-Gasteiz

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por herir con un arma blanca a otra persona que, al parecer, fue agredida con palos y navajas por el arrestado y otras tres personas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete y media de la tarde de este pasado jueves, cuando una llamada al 092 advirtió de que cuatro personas estaban agrediendo a una quinta con palos y navajas en la confluencia de las calles Cuadrilla de Zuia y Cuadrilla de Vitoria.

Los agentes que llegaron al lugar observaron a dos varones, cada uno con un palo, y a otro más joven y a una mujer que se introducían en un portal. Además, otro varón discutía a gritos con los dos primeros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La patrulla reunió a todos ellos, los identificó y les interrogó sobre lo ocurrido. El último varón mostró a los agentes una herida sangrante en su pierna izquierda, producida por un navajazo, por lo que solicitaron la presencia de personal sanitario para que lo atendiera.

Además, los agentes recabaron información de lo ocurrido minutos antes cuando, durante un altercado entre el herido y dos jóvenes, por motivos diferentes según las versiones, estos últimos acabaron agrediéndolo. En un principio, la agresión se produjo sin armas, aunque luego emplearon palos y dos navajas que --al parecer-- habían llevado sus padres al enterarse de lo ocurrido.

Las navajas fueron localizadas en el interior de un buzón sin cerradura en el portal donde vivía la familia presuntamente agresora. En vista de que la herida de la víctima precisaba puntos de sutura, fue trasladada a un centro hospitalario.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del presunto autor de la agresión y a los otros tres implicados se les abrieron diligencias en calidad de investigados.