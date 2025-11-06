Detenido un hombre de 38 años por incitación al odio al realizar pintadas antifeministas en Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre, de 38 años, acusado de presuntos delitos de daños e incitación al odio por realizar pintadas con mensajes machistas y contra el feminismo en diferentes puntos del municipio guipuzcoano de Irun.

La identificación del implicado por parte de una patrulla de la Policía Local ha propiciado su arresto. La Erzaintza se ha encargado de la investigación y la realización de las diligencias policiales, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza ha tenido conocimiento, a principios de esta semana, de la aparición de varias pintadas con contenido ofensivo e insultante en contra de las mujeres, también hacia los hombres que apoyan el feminismo, en paredes y fachadas de edificios de viviendas, locales e instalaciones deportivas, principalmente ubicadas en zonas del centro de Irun.

De momento, han sido presentadas cuatro denuncias por los daños causados debido a la realización de estos grafitis en los citados inmuebles, al parecer, llevados a cabo durante la noche del pasado lunes al martes.

Una patrulla de la Policía Local de Irun identificó a un individuo esa misma madrugada cuando realizaba pintadas similares en una pared de la calle Fermín Calbetón, al que le fueron incautados cuatro botes de pintura en spray de diferentes colores y unos rotuladores, que portaba en el interior de una bandolera. Además, le incoaron una denuncia administrativa por deslucimiento de bienes en la vía pública.

A partir de ahí, la Ertzaintza asumió las investigaciones sobre estos hechos, al ser presuntamente constitutivos de un delito de odio por razón de género. En base a las indagaciones practicadas y el análisis del contenido de las pintadas realizadas, este miércoles por la mañana se procedió a la detención de este hombre, que ha pasado a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.