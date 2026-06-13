Detenido un hombre como autor de la quema intencionada de tres contenedores en Bilbao que provocaron más daños

Archivo - Contenedor incendiado en Bilbao, ajeno a la noticia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes a un varón de 32 años por un delito de daños por incendio en mobiliario público, acusado de quemar de forma intencionada tres contenedores en el barrio bilbaíno de Indautxu, en el que resultó calcinado un vehículo y un local comercial sufrió daños. Además, se investiga si ha participado en el incendio de otros contenedores en el mismo entorno de la capital vizcaína.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado día 18 de abril, en la calle Alameda Recalde del barrio bilbaíno de Indautxu, ha recordado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza tuvo conocimiento del incendio de tres contenedores que provocaron daños en un vehículo que quedó calcinado, desperfectos en un turismo que sufrió un deterioro parcial en su parte delantera por el calor y, también, un local comercial sufrió daños importantes.

Tras la interposición de las denuncias por los daños, la Ertzain-etxea de Bilbao abrió una investigación para esclarecer los hechos. En el transcurso de las pesquisas, los agentes comprobaron que la quema de los contenedores había sido intencionada, y constataron que un hombre había manipulado los contenedores antes de aparecer las primeras llamas que provocaron los incendios.

Finalmente, los agentes identificaron al presunto autor, con antecedentes policiales por hechos similares, y procedieron en la mañana del viernes a su detención por un delito de daños por incendio en mobiliario urbano.

Tras su arresto, el varón acusado, de 32 años, fue trasladado a dependencias policiales para efectuar las diligencias oportunas y por la tarde fue puesto a disposición judicial.

La Ertzaintza mantiene la investigación abierta con el fin de determinar si el detenido ha participado en la quema intencionada de varios contenedores que han tenido afecciones en vehículos y mobiliario público registrados en los últimos meses en el mismo entorno de la capital vizcaína.