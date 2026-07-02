Detenido un hombre en Bilbao por atracar dos comercios con un cuchillo y encerrar a las víctimas en el baño

Archivo - Coche de Ertzaintza en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 33 años, ha sido detenido este jueves en Bilbao acusado de dos robos con violencia e intimidación perpetrados en las últimas semanas en locales de la capital vizcaína, en los que amenazó con un cuchillo a sus víctimas, todas mujeres, y las dejó encerradas para facilitarse la huida, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La investigación llevada a cabo por la comisaría de Bilbao se inició el pasado 13 de junio, tras tener conocimiento de un robo con violencia perpetrado en un local de hostelería del barrio de Santutxu.

Según consta en la denuncia, un hombre accedió en torno a las siete de la mañana de ese día a un bar que todavía no había abierto al público y en el que se encontraban la dueña del local y una amiga de esta.

El varón, tras coger un cuchillo jamonero que se encontraba en el fregadero del local, golpeó a una de las mujeres y las amenazó con el arma blanca, sustrayendo el dinero que había en la caja registradora. Asimismo, cogió el dinero que portaban en sus bolsos las dos mujeres, de 42 y 38 años de edad.

El ahora detenido obligó a las dos mujeres a desnudar su torso y desprenderse de su calzado y las encerró en el baño del establecimiento, bajo la amenaza de que no salieran hasta que se hubiera marchado del lugar para evitar que las víctimas le siguieran y pidieran ayuda.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes encargados de las pesquisas tuvieron conocimiento de otra denuncia por robo con violencia que se había perpetrado el 10 de junio, en una frutería del barrio de Santutxu, pudiendo determinar que el modo de actuar era similar al primero de los atracos.

En este caso, un hombre que coincidía con la descripción aportada por los testigos del primer robo, accedió al interior de una frutería y, tras amenazar a la dueña del local, se llevó el dinero que contenía la caja registradora.

Asimismo, el ladrón retuvo a la mujer encerrándola contra su voluntad en el baño del establecimiento, previsiblemente para facilitar su huida, y también obligó a la victima a desvestirse quedándose con el torso completamente desnudo.

Días mas tarde, la Ertzaintza tuvo conocimiento, tras una denuncia interpuesta e investigada por la Policía Municipal de Bilbao, de un tercer caso de robo con violencia, perpetrado el 3 de junio en otro comercio de la misma zona de Bilbao.

Se da la circunstancia que los tres atracos se habían registrado en un entorno de 250 metros, coincidiendo el 'modus operandi' y la forma de huida utilizadas, denotando un conocimiento del lugar de comisión de los delitos.

Las investigaciones evidenciaron que el presunto autor de los hechos se trataba de "una persona peligrosa, que no dudaba en denigrar a sus victimas y que empleaba un elevado grado de violencia para cometer los ilícitos, incluso haciendo uso de armas blancas", según ha detallado el Departamento de Seguridad.

Gracias a los datos obtenidos y la investigación realizada, la Ertzaintza identificó al presunto autor de estos robos violentos, que tiene antecedentes policiales por su implicación en delitos contra las personas (robos con violencia e intimidación y hurtos).

Además, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que, el pasado día 23 de junio, el sospechoso había sido detenido por la Policía Municipal de Bilbao tras apuñalar en el abdomen a otro varón.

En la mañana de este jueves, los agentes investigadores han localizado en Bilbao al presunto autor, procediendo a su detención por los dos delitos de robo con violencia e intimidación.

El arrestado, un varón de 33 años, permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto disposición judicial cuando se finalice con las correspondientes diligencias.