Detenido un hombre en Vitoria como autor de dos robos con violencia a mujeres de avanzada edad en sus portales

Pareja de Ertzainas - SEGURIDAD

VITORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes a un hombre de 31 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia cometidos durante el pasado mes de agosto. El detenido habría robado las cadenas de oro a dos mujeres de avanzada edad mediante un tirón cuando estas accedían al interior de sus portales.

Los hechos investigados sucedieron los días 22 y 28 de agosto, con el mismo 'modus operandi', según ha informado Seguridad. Las víctimas, mujeres de 83 y 87 años, accedieron al interior de los portales de sus viviendas en Vitoria-Gasteiz.

El presunto autor entraba al portal detrás de las víctimas y les abordaba en el interior, arrancándoles la cadena de oro del cuello, mediante uno o varios tirones. Cuando se apoderaba de la joya que portaban las mujeres, este salía a la calle y se daba a la fuga. En alguno de los casos, utilizó una mascarilla quirúrgica en su rostro para evitar su identificación.

Las investigaciones apuntaban a un mismo autor con antecedentes recientes por este mismo delito en la capital alavesa. Durante el mes de septiembre, agentes en labores preventivas ya identificaron al sospechoso en algunas actuaciones y, una vez finalizada la investigación, este viernes los ertzainas encargados del caso procedieron a su detención por sendos delitos de robo con violencia.

El detenido, de 31 años, que ya fue detenido en agosto en dos ocasiones por el mismo tipo de delito, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.