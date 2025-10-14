Detenido en Irun un ciudadano francés por amenazas graves tras realizar varios disparos con un arma de aire comprimido

La víctima acudió a los agentes tras haber sido perseguida, bloqueada y amenazada de muerte tras una discusión de tráfico

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Irun han detenido a un hombre de mediana edad y nacionalidad francesa por un delito de amenazas graves tras realizar varios disparos con un arma de aire comprimido.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, los hechos sucedieron alrededor de las 19.30 horas en la calle Europa de la citada localidad guipuzcoana. En ese momento, un hombre en estado de nerviosismo y gran excitación se acercó a los agentes solicitando ayuda, ya que aseguraba temer por su vida.

Según relató, tras una pequeña discusión de tráfico había sido perseguido por el conductor de otro vehículo, que no dejaba de acosarle con maniobras de conducción muy peligrosas que estaban poniendo en riesgo tanto la vida de la víctima como la del resto de usuarios de la vía.

El denunciante manifestó que el agresor incluso llegó a bloquearle con su propio vehículo impidiéndole continuar la marcha, al tiempo que le profería gritos y constantes amenazas de muerte. La situación se agravó cuando, según la víctima, el individuo esgrimió una pistola y efectuó varios disparos contra su coche, impactando al menos dos proyectiles en la luna trasera del vehículo.

Comprobados estos extremos, los agentes pudieron constatar la existencia de impactos compatibles con un arma de fuego en el automóvil de la víctima, localizando y deteniendo al presunto autor de los hechos pocas horas después.

Los policías, durante el registro de su vehículo, intervinieron una pistola de aire comprimido con munición, diversas armas blancas y objetos contundentes, entre ellos un bate de béisbol y un cuchillo de grandes dimensiones.

Tras la práctica de las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Irun, que decretó su inmediato ingreso en prisión.