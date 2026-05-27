Detenido en Irun tras darse a la fuga en un vehículo con 10 kilos de cogollos de marihuana e impactar con un árbol

Marihuana incautada a un hombre en Irun - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Irun a un hombre de 47 años tras darse a la fuga al ser instado por los agentes a que se detuviera por conducir, "de forma anómala" y bajo los efectos de sustancias estupefacientes, un vehículo en el que llevaba diez kilos de cogollos de marihuana y chocar, posteriormente, con un árbol.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han tenido lugar en la madrugada de este miércoles cuando agentes de la Ertzaintza que realizaban tareas de protección ciudadana en el término municipal de Lezo observaban la presencia de un vehículo, cuyo ocupante conducía "sin luces y de forma anómala".

Tras instarle a que se detuviera, el conductor ha hecho caso omiso a las indicaciones de la patrulla, y se ha dado a la fuga, impactando poco después contra un árbol en el barrio de Ventas de Irun.

Una vez comprobado que el conductor no precisaba asistencia sanitaria, la patrulla ha realizado una inspección en el vehículo, localizando en el interior del maletero diez kilos de cogollos de marihuana repartidos en bolsas de plástico.

Además de ser detenido por un delito contra la salud pública, se le han interpuesto denuncias administrativas por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes, por conducir por la noche sin luces y por hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se detuviera. El arrestado será puesto a disposición judicial en las próximas horas.