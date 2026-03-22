Detenido en Irun (Gipuzkoa) tras agredir de gravedad a otra persona que precisó tratamiento hospitalario

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) a un hombre de 25 años, acusado de agredir a otro joven en el transcurso de una pelea, al que causó lesiones de gravedad que hicieron preciso su traslado a un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, una patrulla de la Ertzaintza fue requerida en el barrio de El Pinar, tras ser alertada de la presencia de una persona herida allí, al parecer, víctima de una agresión registrada instantes antes.

Los agentes localizaron a un joven tendido en el suelo con diversas contusiones tanto en el rostro como en una pierna, en la cual presentaba una relevante deformidad. El herido tuvo que ser evacuado por una dotación sanitaria de inmediato a un centro hospitalario con posible fractura de tibia y peroné, además de una lesión de importancia en un ojo.

Las indagaciones practicadas posibilitaron la identificación del supuesto agresor, quien fue localizado poco después e identificado. El sospechoso, de 25 años, presentaba erosiones en los nudillos de las manos, por lo que tras realizar las confirmaciones necesarias fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones graves.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo los trámites necesarios, para luego ser puesto a disposición judicial.