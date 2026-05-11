Detenido en Irun (Gipuzkoa) por conducción temeraria y embestir al coche policial en la huida

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este domingo, tras una persecución policial, a un conductor de 56 años, acusado de un delito contra la seguridad vial, por huir con su coche y conducir de forma temeraria en sentido contrario, haciendo caso omiso a las indicaciones de la patrulla a la que embistió en varias ocasiones.

En la huida, el acusado circuló a gran velocidad por el casco urbano de Irun y la N-121A, en las inmediaciones de Behobia, poniendo en peligro la integridad de la patrulla policial a la que intentó sacar de la carretera, según ha explicado el Departamento de Seguridad en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.20 horas del domingo en el municipio guipuzcoano de Irun, cuando una patrulla destinada en la Ertzainetxea de Irun que realizaba labores de seguridad ciudadana en un vehículo oficial por la calle Europa del barrio de Behobia, observó que de frente y en en sentido contrario se aproximaba un vehículo de color blanco.

Tras detener el vehículo policial, uno de los agentes se bajó y se dirigió al coche, para ordenarle verbalmente que parase su marcha. El conductor hizo caso omiso a las órdenes del agente, le sobrepasó acelerando el vehículo y emprendió la huida, continuando su circulación por el carril en sentido contrario.

Los agentes iniciaron de inmediato una persecución y lograron alcanzar al conductor cuando circulaba a gran velocidad por la N-121A, aunque continuó sin detener su marcha. La patrulla se puso a la altura del vehículo en fuga y pudo comprobar que el conductor iba solo en el vehículo. En ese momento, el conductor embistió a propósito y en varias ocasiones de forma lateral al coche policial con el objetivo de sacar de la carretera a los ertzainas.

Ambos vehículos llegaron hasta la rotonda de Behobia de la carretera GI-636, circulando a gran velocidad. Tras perder el control, el coche en fuga colisionó contra una señal de tráfico y continuó circulando en sentido contrario a gran velocidad generando situaciones de grave peligro, poniendo en riesgo la seguridad del resto de conductores, han valorado las mismas fuentes.

Finalmente, los agentes pudieron interceptar el vehículo en fuga antes de que cruzara el puente internacional de Behobia hacia Francia. Los agentes procedieron a la detención del conductor, de 56 años, acusado de un delito de contra la Seguridad Vial por conducción temeraria, de otro delito de daños a vehículo policial y por atentado a agentes de la autoridad.

El detenido fue trasladado a un centro sanitario de Irun para ser atendido de posibles lesiones sufridas y, a continuación, fue conducido a dependencias de la Etzainetxea de Irun para la realización de las oportunas diligencias, antes de ser puesto a disposición judicial.

El vehículo policial resultó dañado en la carrocería, aunque pudo regresar por sus propios medios hasta el centro policial. Los agentes intervinientes salieron ilesos de la persecución.