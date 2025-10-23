Detenido en Irun tras golpear con una silla a un joven, causándole importantes lesiones en la zona ocular

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Irun (Gipuzkoa) a un hombre, de 42 años, como autor de un presunto delito de lesiones graves, tras golpear con una silla a un joven, causándole lesiones de importancia en la zona ocular.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las cuatro y media de la madrugada de este jueves, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de que en la zona del Casco Viejo de Irun un ciudadano había sido víctima de una agresión, de la que había resultado con alguna lesión que podría ser de gravedad.

Una patrulla de protección ciudadana ha acudido a la zona señalada y ha localizado al herido, un joven de procedencia magrebí, y ha comprobado que este presentaba un sangrado abundante en la zona ocular derecha, entre otras contusiones. Así, se ha requerido presencia sanitaria en el lugar y una ambulancia le ha trasladado a un centro hospitalario.

Otro hombre, de 42 años y origen latinoamericano, que ha podido ser identificado en el lugar, había causado a la víctima dichas lesiones, tras golpearle con una silla en el transcurso de un altercado.

El agresor ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones graves, y después trasladado a dependencias policiales para realizar los trámites necesarios, previos a su puesta a disposición judicial.