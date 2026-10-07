Detenido en Iurreta por estafar a más de una treintena de personas mediante falsos alquileres

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sido detenido este pasado lunes en la localidad vizcaína de Iurreta acusado de estafas relacionadas con el alquiler de viviendas, que reservaba en una plataforma de alquiler turístico y ofrecía en otra como vivienda de larga estancia. Por el momento, se ha identificado a 36 víctimas y se estima que el importe defraudado alcanza los 44.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la investigación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas desde julio en las dependencias de la Ertzaintza en Bilbao.

Las diligencias que se fueron practicando en los diferentes atestados policiales llevaron a los investigadores a observar la existencia de "elementos comunes y coincidencias sustanciales que encaminaban los hechos a que la autoría podría corresponder a la misma persona".

Así, según han relatado desde la Consejería, "el detenido reservaba una vivienda, durante unos días, destinada al alquiler turístico a través de una plataforma, identificándose con datos que no se corresponderían con su identidad real".

Posteriormente, publicaba la vivienda en otra plataforma ofertándola como un inmueble destinado a alquiler de larga estancia. Aprovechaba los días que la tenía alquilada como vivienda vacacional para enseñarla a personas interesadas en alquilarla para estancias largas y formalizar contratos de alquiler, solicitándoles una fianza inicial.

De este modo, llegó a formalizar varios contratos con diferentes personas por el mismo inmueble en el mismo periodo. Según ha explicado Seguridad, en alguna de las viviendas había retirado elementos o indicativos que permitían identificar que se trataba de pisos destinados al alquiler turístico o temporal e incluso había sustituido el bombín para facilitar juegos de llaves a las personas que formalizaban los supuestos contratos de arrendamiento.

A las víctimas les solicitaba la documentación pertinente relativa a su vida laboral, documento identificativo y nóminas "para dar visos de veracidad a los contratos", que formalizaba con datos inventados o de otras personas. En todos los contratos confeccionados hacía constar una cantidad económica, de importe variable, que debía ser abonada por los afectados.

Por el momento se ha identificado a 36 víctimas y el importe defraudado ascendería a 44.000 euros. Durante las pesquisas se pudo constatar que el presunto autor de los hechos había actuado en diferentes inmuebles de Bizkaia, Álava y Cantabria. En el caso de Euskadi, habían sido alquilados tres inmuebles en Bilbao, uno en Barakaldo, uno en Basauri y otro más en Vitoria-Gasteiz.

En el mismo atestado policial, se ha aglutinado información sobre las denuncias interpuestas por las diferentes víctimas ante la Policía Municipal de Bilbao, la Policía Local de Basauri y la Policía Local de Barakaldo.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Un hombre de 41 años fue detenido este lunes en Iurreta por estos hechos acusado de los presuntos delitos de estafa y de usurpación de estado civil. Cuenta además con cuatro detenciones anteriores realizadas por la Ertzaintza.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se descarta la implicación de terceras personas en los hechos ni la identificación de otras posibles personas perjudicadas.