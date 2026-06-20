Detenido un joven de 20 años por agredir con un cuchillo a otro de 22 años en Muskiz (Bizkaia)

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este sábado en Abanto-Zierbena a un joven tras agredir a otro con un cuchillo en Muskiz después de una discusión. La víctima ha sufrido una herida en la espalda y ha tenido que ser evacuada a un centro hospitalario. Horas después una patrulla ha localizado al presunto autor de la agresión en el barrio Gallarta de Abanto-Zierbena y ha procedido a su arresto.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha informado de que el incidente se ha producido a la una menos veinte de la madrugada en el municipio vizcaíno de Muskiz. Una llamada alertaba a la Ertzaintza de una agresión con arma blanca en el barrio San Juan de la localidad.

Recursos policiales se han trasladado al lugar y han observado cómo un joven se hallaba tumbado en el suelo boca abajo con varias personas presionando una herida sangrante que presentaba en la espalda. Según relataron a los agentes la agresión se había producido después de que la víctima mantuviera una discusión con un conocido quien le habría atacado con un objeto punzante en la zona lumbar.

Mientras solicitaban la presencia de personal sanitario para atender a la víctima, uno de los ertzainas ha localizado un cuchillo sin mango que presentaba restos de sangre en las cercanías de la víctima, procediendo a su ocupación. La víctima, de 22 años, ha tenido que ser trasladada al Hospital de Cruces para recibir asistencia sanitaria.

La Ertzaintza ha iniciado un operativo de búsqueda para localizar al autor de la agresión que había abandonado el lugar. Tras realizar diversas averiguación sobre el sospechoso, horas más tarde, una patrulla ha localizado a esta persona en el barrio de Gallarta de la Abanto-Zierbena procediendo a su arresto acusado de un delito de lesiones.

El detenido, de 20 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la policiales para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas será puesto a disposición judicial, mientras que se continúan investigando las circunstancias que rodean este incidente.