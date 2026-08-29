Detenido un joven en Bilbao tras una pelea en la que hirió a otro al clavarle una botella rota en la cara

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este sábado de madrugada en Bilbao a un joven de 23 años que agredió otro en la cara, al clavarle una botella rota, mientras la víctima peleaba con una tercera persona, de 26 años. Estos dos último está siendo investigados por agredirse.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha informado de que los hechos han tenido lugar sobre las 04.20 horas de este sábado en el barrio Abando de la capital vizcaína. Una llamada alertaba al Servicio de Emergencias 112 de que un hombre habría sido agredido y presentaría una herida en la cara.

Los recursos policiales se personaron en el lugar y solicitaron asistencia sanitaria, que decidieron el traslado de la víctima, un hombre de 24 años al Hospital de Cruces.

Los agentes fueron informados de que se había originado una pelea entre la víctima y otro chico, un hombre de 26 años. Mientras ellos dos se agredían, un tercer hombre, de 23 años, se acercó a la víctima esgrimiendo el cuello de una botella, clavándoselo en la cara al joven de 24 años.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de este tercero, acusado de un presunto delito de lesiones, y abrir diligencias como investigados a los otros dos, a la víctima y al chico de 26 años, por sendos presuntos delitos de lesiones menos graves.

Al detenido le constan tres detenciones anteriores, para el chico de 26 años sería la primera investigación, y el joven de 24 años contaría con una detención anterior y dos investigaciones previas.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta la finalización de las diligencias correspondientes.