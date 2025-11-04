Detenido un joven cuando intentaba robar en una panadería de Eibar tras fracturar la cristalera con una arqueta

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido durante la madrugada de este martes en la localidad guipuzcoana de Eibar a un joven, de 21 años, tras ser sorprendido intentando fracturar con la arqueta de una alcantarilla una cristalera de la fachada de una panadería.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, poco antes de las tres de esta madrugada la Ertzaintza ha sido alertada de la posible comisión de un robo en una panadería ubicada en una céntrica calle de la villa armera.

Una patrulla de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha aproximado al lugar y ha interceptando en las inmediaciones de la misma a un individuo que, al percatarse de su presencia, se ha despojado de una capucha que portaba y ha arrojado al suelo unos guantes.

El sospechoso ha sido identificado y los ertzainas han podido comprobar que había tratado de fracturar con la arqueta de una alcantarilla un cristal de la fachada del establecimiento.

Ante esta situación y tras realizar las necesarias verificaciones el joven ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar los pertinentes trámites, antes de ser puesto a disposición judicial.