Detenido un joven en San Sebastián por robar en una inmobiliaria a la que entró forzando una puerta

SAN SEBASTIÁN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada en San Sebastián a un joven de 25 años por presuntamente robar en una oficina inmobiliaria a la que ha accedido forzando una puerta.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las cuatro de esta madrugada, la Ertzaintza ha sido alertada de la activación de la alarma de intrusión de una oficina inmobiliaria de una céntrica calle San Sebastián.

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha aproximado al lugar y, en una inspección desde el exterior, ha observado la alarma del local rota en el suelo y a un varón escondido bajo un escritorio.

Los agentes han localizado en un portal contiguo una puerta de acceso al establecimiento, que se encontraba forzada, y han accedido al interior. A continuación han procedido a identificar a este hombre y en un cacheo superficial le han localizado diversos objetos, supuestamente sustraídos en el establecimiento comercial.

Ante estos hechos, han procedido a la detención del sospechoso, de 25 años, como autor de un delito de robo con fuerza. El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.