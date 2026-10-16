Detenido un joven en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja esta madrugada

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VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos se han producido sobre las 3.30 horas cuando una patrulla nocturno ha sido requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a una vivienda del barrio de San Cristóbal después de que una mujer manifestaba haber sido agredida por su pareja.

Los agentes se han dirigido al lugar y han recabado información de ambas partes. Al parecer, durante una discusión de pareja, el varón ha agredido a la mujer, por lo que, en vista de los hechos, se procedió a su arresto.