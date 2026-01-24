Detenido en Lezama (Bizkaia) como presunto autor de una agresión con arma blanca a dos mujeres, una su expareja

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes a un hombre de 32 años como presunto autor de una agresión con un arma blanca a dos mujeres de 32 y 27 años, una de ellas su expareja, que tuvo lugar el jueves en las inmediaciones de un aparcamiento de la localidad vizcaína de Lezama tras una discusión entre los tres.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, agentes de Protección Ciudadana acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre las 19.00 horas del jueves. Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un aparcamiento, donde tras una discusión entre un hombre y dos mujeres, y este comenzó a perseguirlas con un cuchillo.

A una de ellas, que tropezó y cayó al suelo, el varón la apuñaló alcanzándola en el muslo. A la otra mujer, el agresor le causó lesiones con el arma blanca en la ingle y en una mano. En el forcejeo, las víctimas consiguieron arrebatarle el cuchillo y el varón abandonó el lugar en un coche.

Un taxista se acercó con su vehículo para auxiliar a las dos víctimas a las que trasladó de forma urgente hasta el Hospital Universitario de Cruces, donde fueron intervenidas de sus lesiones.

En la inspección del lugar de los hechos, se localizó y recogió como prueba el cuchillo con restos de sangre, además de otras evidencias. La investigación ha permitido comprobar que una de las mujeres agredidas era una expareja del autor de los hechos.

El viernes por la tarde, la Ertzaintza identificó a un hombre en Barakaldo, con posibles intenciones autolesivas, tratándose de la persona que se buscaba por la agresión a las dos mujeres del día anterior. El individuo fue trasladado a un centro sanitario detenido y acusado de un presunto intento de homicidio. El arrestado será puesto a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales.