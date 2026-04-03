El detenido por la muerte de su mujer en Basauri tenía antecedentes previos por violencia de género

Comisaría de la Ertzaintza en Basauri, donde este miércoles falleció una mujer y su pareja ha sido detenida por presunto homicidio. - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este viernes por la muerte violenta de su pareja en Basauri tenía antecedentes previos por violencia de género, si bien desde el Departamento de Seguridad no se ha confirmado si se trataba de episodios en los que estuviera involucrada la mujer fallecida.

La detención se ha producido este viernes en Bilbao pero la mujer falleció el miércoles, supuestamente, tras una indisposición, pero posteriormente el análisis forense determinó que podía ser una muerte violencia y fue arrestado su pareja por un presunto delito de homicidio.

Fuentes del Departamento de Seguridad han señalado a Europa Press que el detenido sigue bajo custodia policial y han confirmado que tenía antecedentes policiales previos por violencia de género, aunque no han querido precisar si estos hechos estaban relacionados con la mujer fallecida.