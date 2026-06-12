Detenido el presunto autor de una agresión con arma blanca ocurrida en un bar de Beasain el pasado domingo

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado jueves a un hombre, de 40 años, como resultado de una investigación llevada a cabo en relación a una agresión con arma blanca registrada el pasado domingo en un bar de Beasain (Gipuzkoa), como consecuencia de la cual un ciudadano resultó herido de consideración, precisando ser evacuado a un centro hospitalario.

El pasado domingo, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que un hombre, de 45 años, había sido víctima de una agresión con arma blanca en un bar de Beasain. Al parecer, otro individuo en el transcurso de una discusión le había asestado varios navajazos, provocándole lesiones de importancia que hicieron precisa su evacuación de inmediato a un centro hospitalario.

Una patrulla de protección ciudadana se personó en el lugar constatando a su llegada que el agresor había abandonado el lugar. Ante esta situación se puso en marcha la correspondiente investigación y como resultado de las indagaciones realizadas, un hombre, de 40 años, fue identificado como supuesto autor de la agresión.

Una vez realizadas las comprobaciones necesarias en la tarde del jueves se procedió a la detención del sospechoso acusado de un presunto delito de lesiones con arma blanca. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo los pertinentes trámites y posteriormente, ha sido presentado ante la Autoridad Judicial.