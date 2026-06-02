Detenido el responsable de una asociación cannábica de Irun por traficar con drogas

Droga incautada en Irun (Gipuzkoa) - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza, como resultado de un operativo llevado a cabo en colaboración con la Policía Local de Irun (Gipuzkoa), han procedido a la detención del responsable de una asociación cannábica de la ciudad, un hombre de 35 años, acusado de un presunto delito contra la salud pública, procediendo a la apertura de diligencias como investigadas a otras cinco personas vinculadas a la misma. En el local han sido incautadas sustancias estupefacientes junto a elementos de pesaje y material para la distribución de la droga.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado mes de febrero, fue puesta en marcha una investigación conjunta de la Ertzaintza y la Policía Local de Irun tras haber sido detectadas por parte de los agentes municipales, en los últimos meses, "irregularidades manifiestas en el funcionamiento de una asociación cannábica ubicada en la ciudad, al margen de los establecido en sus estatutos, que llevaban a concluir que en el lugar se estaban llevando a cabo actividades ilícitas".

Ante los "evidentes indicios" de que este local "podría estar siendo utilizado de forma habitual como punto de venta de sustancias estupefacientes a particulares", en las semanas siguientes fueron establecidos en tormo al club dispositivos de vigilancia.

En el transcurso de los controles se pudo observar que, "de forma habitual, a cualquier hora del día, acudían a la asociación personas ajenas a la misma con el supuesto fin de comprar sustancias de esta naturaleza para su consumo fuera de la misma, produciéndose varios decomisos en el exterior".

Ante esta situación y tras realizar las comprobaciones necesarias, el pasado jueves, día 28 de mayo, fue llevada a cabo una entrada y registro en el local, donde fue incautada "una considerable cantidad de hachís y marihuana, junto a básculas de precisión y material para la distribución de la mercancía".

Una vez realizadas las confirmaciones necesarias, se procedió a la detención del responsable de la asociación, un hombre de 35 años como autor de un presunto delito contra la salud pública. También han sido abiertas diligencias como investigados a otros cuatro varones, de 70, 37, 36, y 31 años, y a un joven, de 30 años. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.