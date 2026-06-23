Detenido por romper el cristal de un escaparate en Vitoria-Gasteiz para robar unos calcetines

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 23 junio 2026 18:23
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VITORIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón, de 48 años, como autor de un delito de robo con fuerza, tras romper el cristal de un escaparate para robar unos calcetines.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos han sucedido poco después de la medianoche cuando una llamada al 092 alertó de que una persona había roto el cristal del escaparate de un comercio de la calle Becerro Bengoa.

Gracias a la descripción aportada por el testigo, el ladrón ha sido hallado en las inmediaciones y detenido con calcetines sustraídos.

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