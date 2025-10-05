Detenido en San Sebastián por amenazar con un puñal y tratar de atropellar al empleado de seguridad de un local de ocio

SAN SEBASTIÁN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha sido detenido este domingo en San Sebastián por amenazar con un puñal y tratar de atropellar al empleado de seguridad de un local de ocio, después de que este le denegara el acceso por anteriores comportamientos violentos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 2.45 horas, cuando la Ertzaintza ha sido requerida para dirigirse a un local de ocio nocturno ubicado en el barrio de Ibaeta, ante la amenaza de un cliente, que empuñaba un cuchillo, al personal de seguridad del local.

Una vez en las inmediaciones, los ertzainas han observado la presencia de un turismo que abandonaba el lugar a gran velocidad y con la luna trasera rota, por lo que han activado los rotativos de sonido para que el vehículo detuviera su marcha.

El conductor ha continuado el trayecto unos 100 metros y, finalmente, ha sido interceptado por los agentes. Durante la huida, la patrulla policial ha visto al conductor del agacharse para intentar coger un objeto de la zona del copiloto. Tras reincorporarse, los agentes han detenido el vehículo que conducía.

El hombre ha abandonado el coche con las manos escondidas a su espalda y, ante la posibilidad de que pudiera portar un arma prohibida, los agentes le han reducido.

Posteriormente, han efectuado un registro preventivo, tanto al conductor como al vehículo, y han encontrado bajo asiento del copiloto un puñal de grandes dimensiones y un palo de madera de un metro de longitud.

DECLARACIONES DE TESTIGOS

A raíz de las declaraciones de testigos e implicados, la Ertzaintza ha podido conocer que el acusado había estado anteriormente en diferentes ocasiones en el local de ocio nocturno, en el que había protagonizado distintos altercados, por lo que en la madrugada de este domingo los empleados de seguridad le habían denegado el acceso.

Ante la prohibición de acceder al interior, el acusado ha amenazado con un puñal a uno de los vigilantes de seguridad. Seguidamente, se ha subido a su coche y ha abandonado el aparcamiento.

A los pocos minutos, ha regresado al establecimiento y ha tratado, en varias ocasiones, de atropellar al empleado de seguridad que, para evitar ser arrollado, se ha refugiado en el local.