Detenido en San Sebastián cuando robaba en el interior de una autocaravana habitada

SAN SEBASTIÁN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en San Sebastián a un hombre, de 35 años de edad, por un presunto delito de hurto en una autocaravana estacionada en el Paseo de Miraconcha, cuando el propietario dormía en su interior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 04.30 horas de la madrugada de este martes, una patrulla, en labores de prevención de delitos contra el patrimonio, ha localizado un vehículo autocaravana con la puerta abierta en el Paseo de Miraconcha de la capital guipuzcoana.

Los agentes han encontrado a un hombre en el lado del conductor, el cual portaba en sus manos dos tablets, un reloj 'smartwach' y un anillo, supuestamente para ser sustraídos del interior del vehículo.

En esos momentos, el propietario que pernoctaba en el interior de la citada vivienda se ha despertado y ha reconocido como suyos todos los objetos que tenía en su poder la persona que había accedido, aprovechando que la puerta no estaba cerrada con llave.

Antes estas evidencias, los ertzainas han procedido a la detención del hombre por un presunto delito de hurto en lugar habitado. El detenido ha sido puesto esta mañana a disposición judicial.