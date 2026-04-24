Detenido en San Sebastián un empleado por hacer una transacción fraudulenta con el móvil de una clienta

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a un hombre, de 34 años, por realizar una transacción bancaria fraudulenta con el teléfono móvil de una clienta que lo había dejado en un establecimiento especializado para realizar unos trabajos en el mismo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se produjeron este pasado jueves por la tarde en un comercio de reparación de teléfonos móviles ubicado en el barrio donostiarra de Amara.

La víctima, de 85 años, dejó su teléfono móvil en el establecimiento para realizar un servicio y, cuando lo recuperó, se percató de que habían realizado una transacción bancaria a través de la aplicación Bizum sin su consentimiento por valor de 200 euros.

Una vez denunciados los cargos fraudulentos, agentes de la Ertzaintza se desplazaron al lugar y recabaron información sobre lo ocurrido. Se constató el acceso al dispositivo de la clienta con el cargo realizado y se procedió a la detención del empleado que lo llevó a cabo, un hombre de 34 años. El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.