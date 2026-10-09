Detenido un varón en Vitoria-Gasteiz por quebrantar una orden de protección hacia sus padres

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VITORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta medianoche a un varón, de 51 años, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de una orden de protección hacia sus padres.

La Guardia Urbana ha informado que los hechos sucedieron sobre las 0.00 horas cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en una vivienda del barrio de Zaramaga, ya que un varón que tenía una prohibición de acercamiento al domicilio de sus padres se encontraba tocando el timbre de la casa.

A la llegada de los agentes al lugar, el varón ya no se encontraba en el portal. Sin embargo, cuando se entrevistaron con los demandantes del servicio, volvió a llamar al videoportero. Entonces lo identificaron y, tras comprobar que la medida cautelar se encontraba en vigor, procedieron a su detención.