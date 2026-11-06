Detenido un varón en Vitoria por robar en un establecimiento productos que escondió bajo la ropa

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 27 años de edad, fue detenido este pasado jueves en Vitoria-Gasteiz por robar en un establecimiento comercial y tratar de llevarse varios productos escondidos bajo la ropa, según ha informado el Ayuntamiento.

Los hechos se produjeron alrededor de las 14.00 horas cuando trató de marcharse de un establecimiento comercial de la calle La Libertad sin abonar los productos que había escondido en su abrigo. Una trabajadora del local que se percató de sus intenciones trató de retenerlo, pero éste la agredió, se zafó y huyó del lugar.

Tras entrevistarse con la víctima, una patrulla del servicio matutino localizó al presunto ladrón en la calle Francia y encontró también alguno de los artículos sustraídos escondidos en una maceta cercana. Los agentes revisaron las imágenes de videovigilancia y, en vista de todo lo sucedido, procedieron a su detención.

Por otro lado, sobre las 12.00 horas fue arrestado un joven de 21 años sobre el que pesaba una requisitoria judicial, después de verse implicado en un hurto en un local comercial de la calle General Álava.

A pesar de haber huido del lugar, una patrulla lo localizó en la calle Paz y, al chequear sus datos, comprobó que tenía pendiente una requisitoria de búsqueda, detención y presentación dimanante de un juzgado de Bilbao, por lo que procedió a ejecutarla.