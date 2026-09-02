Detenido en Vitoria por arremeter contra un agente tras chocar contra una bici y negarse al test de alcoholemia

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 50 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz tras arremeter contra el agente que trató de someterle a un test de alcoholemia tras haber chocado contra una bicicleta y unas vallas cuando circulaba en un turismo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos se produjeron poco después de las cinco de la tarde de este pasado martes, cuando se produjo una colisión de un turismo contra una bici y unas vallas de obra en la calle Postas, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria.

Al parecer, y según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el conductor trató de marcharse del lugar tras el accidente. En vista de lo ocurrido y de que presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, una patrulla de atestados trató de realizarle las pruebas de alcoholemia.

Sin embargo, el conductor se negó y arremetió contra uno de los agentes, que precisó de asistencia sanitaria. El sospechoso ha sido detenido como presunto autor de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y negativa a realizar las pruebas de detección de alcohol.