Detenido en Vitoria-Gasteiz el autor de un robo violento a un hombre de avanzada edad

VITORIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Vitoria-Gasteiz a un hombre de 33 años acusado de un robo con violencia a un anciano en el portal de su vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde del pasado 4 de septiembre en un portal del barrio San Cristóbal, cuando la víctima, de 82 años de edad, se dirigía a su vivienda, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Un hombre que se encontraba sentado en un banco de la vía pública accedió al portal tras el anciano y le abordó por la espalda robándole la cartera y tirándole al suelo.

Al incorporarse, la víctima recogió del suelo un manojo de llaves creyendo que eran suyas y se dirigió a su vivienda. Minutos después, un varón se personó en el portal preguntando a un vecino de la víctima por unas llaves que, supuestamente, había perdido un familiar.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, La Ertzaintza pudo identificar al sospechoso tras determinar que el autor del robo violento era la misma persona que había reclamado las llaves.

Este pasado jueves agentes de la Ertzaintza establecieron un dispositivo que concluyó con la localización y detención del varón en el barrio de Desamparados, acusado de un delito de robo con violencia. El detenido, de 33 años, permanece en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.