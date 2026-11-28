Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre por robo con violencia e intimidación, y uno más se encuentra en calidad de investigado, tras sustraer a la víctima un patinete eléctrico, su teléfono móvil y el dinero que llevaba en efectivo en Vitoria. El arrestado tiene antecedentes policiales por pertenencia a grupo criminal y por delitos varios, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos sucedieron el pasado 2 de noviembre en el barrio Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. La víctima se encontraba en una plaza cuando fue abordada por varios jóvenes para sustraerle a la fuerza el patinete eléctrico que llevaba, así como su teléfono móvil y 25 euros que llevaba en efectivo.

Tras recibir el aviso, agentes de la Ertzaintza se personaron en el lugar y asistieron a la víctima, que aportó información sobre los sospechosos, que ya se habían dado a la fuga.

Una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, se pudo identificar al principal autor de los hechos, un joven de 21 años. Además, se investiga también a un segundo implicado, menor de edad, y la investigación sigue en curso ya que se sospecha que hay más personas que participaron en este hecho delictivo.

El detenido, que pasó ayer a disposición judicial, cuenta con antecedentes policiales por pertenencia a grupo criminal, por delitos de robos con violencia e intimidación, contra la salud pública y, también, por delitos de odio.