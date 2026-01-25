Detenidos tras asaltar a golpes a una mujer en Basauri (Bizkaia) para robarle el bolso

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este domingo de madrugada a dos jóvenes de 19 años de edad, acusados de un delito de robo con violencia tras golpear y arrojar al suelo a una mujer para sustraerle el bolso que portaba. Recursos policiales han localizado y arrestado a los dos sospechosos poco después del suceso.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el asalto se ha perpetrado a las tres menos veinte de la madrugada en la localidad vizcaína de Basauri, cuando una mujer caminaba por el barrio Soloarte y dos hombres se han acercado a ella.

Tras realizarle varias preguntas, se han abalanzado sobre la víctima golpeándola y arrojándola al suelo para arrebatarle el bolso huyendo del lugar. Un testigo ha socorrido a la víctima y ha alertado a la Ertzaintza del robo.

Varias patrullas se han trasladado al lugar y han iniciado la búsqueda de los dos agresores. Poco después, agentes de la Ertzaintza localizaban a un hombre cuya descripción coincidía con la de uno de los asaltantes cuando trataba de esconderse tras unos contenedores al percatarse de la presencia policial.

Los ertzainas han procedido a su identificación y han comprobado que parte de la ropa que llevaba presentaba restos de sangre, por lo que han procedido a su detención.

Poco después, otra patrulla localizaba al segundo implicado, el cual presentaba una herida en una de sus manos, por lo que le han detenido. Durante su arresto, se ha ocupado la ropa que vestía en el momento del robo y que se había cambiado ya que presentaba restos de sangre.

Los dos arrestados, de 19 años, han sido trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales, y ser puesto después a disposición judicial.