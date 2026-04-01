Detenidos en Bilbao un hombre y una mujer con numerosos antecedentes por el robo con fuerza en un bar

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BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada en Bilbao un hombre y a una mujer como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento hostelero al que accedieron forzando una ventana. Ambos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, poco antes de las tres y media de esta madrugada, la Ertzaintza ha sido alertada de la activación de la alarma de intrusión de un bar de una céntrica calle de Bilbao.

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha aproximado al lugar y, en una zona cercana al establecimiento, han localizado a un hombre que coincidía plenamente con la descripción aportada por la central de alarmas, quien iba acompañado de una mujer. Otra patrulla se dirigido al local y ha verificado que una ventana se encontraba forzada.

Los agentes han procedido a identificar a estas personas y, en un cacheo superficial, han comprobado que el hombre portaba consigo más de 240 euros en metálico, una palanca, un destornillador y otro tipo de herramientas, y la mujer llevaba varias botellas de vino, aparentemente, sustraídas del bar.

Ante estos hechos, el hombre, de 42 años, y la mujer, de 45 años, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los arrestados, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, han sido trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial.