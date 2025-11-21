Detenidos dos hombres en Irun (Gipuzkoa) por robar en varios vehículos y comprar con una tarjeta de crédito sustraída

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Irun a dos hombres, de 33 y 26 años, por presuntos delitos de robo con fuerza en vehículos estacionados y estafa mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída. Las patrullas les interceptaron después de haber realizado una compra con la tarjeta en el centro de la ciudad guipuzcoana.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se produjeron este pasado miércoles cuando la Ertzaintza fue alertada de la sustracción con fuerza en varios vehículos, que presentaban las ventanillas rotas, en diversas calles del barrio irundarra de Anzaran.

Las patrullas de Protección, hacia el mediodía, localizaron a dos hombres que presuntamente habían pagado en un comercio con una tarjeta sustraída y que, además, portaban entre sus pertenencias una mochila de idénticas características a la que habían robado en uno de los vehículos. Por este motivo, los agentes procedieron a identificar a los dos varones y a realizarles un registro preventivo.

Los recursos policiales pudieron confirmar su participación en los delitos, ya que portaban objetos sustraídos como la mochila, una cartera, una tarjeta de crédito y otra de transporte, entre otras cosas. La Policía Local de Irun recogió también una denuncia por robo con fuerza en vehículo en la misma zona donde se habían cometido los delitos.

Una patrulla procedió a la detención de los dos hombres por delitos de robo con fuerza y estafa mediante tarjeta de crédito sustraída. Ambos arrestados tienen antecedentes policiales por delitos contra la propiedad en la provincia de Zaragoza y, al parecer, ahora se habían desplazado a Irun. Los dos detenidos han sido puestos este viernes a disposición del Juzgado de Guardia de la ciudad fronteriza.