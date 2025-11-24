Detenidos dos hombres por robar en dos viviendas de Berango (Bizkaia)

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 30 y 36 años han sido detenidos en la localidad vizcaína de Berango por su presunta implicación en sendos robos en dos viviendas, donde se hicieron con joyas, dinero y otros objetos de valor. Además, se investiga su participación en otros robos, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los robos tuvieron lugar a última hora de la tarde del pasado sábado en dos viviendas del municipio de Berango aprovechando la ausencia de sus moradores.

En la primera, uno de los autores del robo saltó la valla y aprovechó un árbol cercano a la fachada para acceder al domicilio después de fracturar el cristal del balcón. El propietario observó, al llegar al lugar, a un desconocido en su jardín, que se dio a la fuga tras percatarse de su presencia. En la huída, se unió a su cómplice, que le esperaba fuera.

La vivienda se encontraba totalmente revuelta y, una vez revisada, se comprobó que faltaban dinero, joyas y otros objetos electrónicos de valor.

POR LA FACHADA

Poco después de este suceso, la Ertzaintza recibió otra llamada alertando de un nuevo robo en otra vivienda de la misma localidad, con un modo de actuar similar al anterior. El autor escaló por la fachada y accedió a través del balcón de la primera planta.

Los agentes desplazados al lugar recabaron datos de los sospechosos y, poco después, fueron localizados por una patrulla que se encontraba en las inmediaciones. Uno de ellos, que coincidía con la descripción facilitada por una de las víctimas, llevaba puestos todavía unos guantes de látex y ambos portaban bolsos de mujer con diversos enseres en su interior.

Ante estas evidencias, los dos hombres, de 30 y 36 años, fueron detenidos por un delito contra el patrimonio y trasladados a dependencias policiales. Tras realizar las diligencias pertinentes, este lunes han sido puestos a disposición judicial. Además, según ha explicado Seguridad, se investiga la participación de estas dos personas en otros robos cometidos en la misma demarcación.