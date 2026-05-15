Detenidos dos individuos en Barakaldo (Bizkaia) por atracar a un anciano

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Dos delincuentes habituales de 21 y 22 años han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido el pasado 9 de abril en la localidad de Barakaldo. La víctima del atraco, un anciano de 83 años, precisó de asistencia médica tras el ataque en el que arrebataron de forma violenta la cadena y medallas de oro que portaba en el cuello.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los arrestos se produjeron en la mañana de este pasado jueves en la oficina de atención ciudadana de la Ertzaintza en Barakaldo. Recursos no uniformados acudieron a ejecutar sendas órdenes de detención por una investigación policial llevada a cabo por la Ertzain-etxea de Sestao, derivada del robo con violencia de una cadena y medallas de oro a un hombre por el procedimiento del tirón.

Los hechos investigados por la Ertzaintza tuvieron lugar el pasado 9 de abril cuando un varón, de 83 años, fue asaltado por dos varones en el portal de su domicilio, en el barrio de Cruces de Barakaldo.

La víctima fue abordada por estos dos individuos en el ascensor, quienes de forma violenta e intimidatoria le arrebataron la cadena y varias medallas de oro que portaba en el cuello y huyeron del lugar.

El hombre trató de resistirse para impedir la sustracción, pero tuvo que desistir, al ser amenazado e intimidado por los ladrones. Como consecuencia de estos hechos, el anciano precisó de asistencia médica.

Tras la interposición de la denuncia, con los pocos datos aportados por la víctima la Ertzain-etxea de Sestao inicio una investigación. En el transcurso de las pesquisas, los datos aportados por una persona que fue testigo de la huida de los autores del robo, han sido determinantes para la identificación de los autores y para conocer la forma de actuar usado por los autores de los hechos.

Los agentes encargados de la investigación se percataron que ese 'modus operandi' era coincidente con el utilizado con anterioridad en la zona, consistente en la sustracción a personas mayores a las que dos hombres realizaban un seguimiento, tras detectar que estas personas portaban generalmente cadenas con medallas de oro colgadas del cuello.

Cuando las víctimas accedían al interior del portal, en donde residían, prevaliéndose de la situación de vulnerabilidad por su edad, las intimidaban hasta que, finalmente, sustraían de forma violenta e intimidatoria las joyas y enseres de valor que estas portaban.

Asimismo, las investigaciones han permitido a la Ertzaintza abrir diligencias en calidad de investigados contra los dos detenidos por otra conducta delictiva contra un hombre de 65 años que fue objeto de un robo con violencia de una cadena de oro el pasado 10 de mayo, en la localidad de Barakaldo. De las investigaciones practicadas por la Ertzaintza se desprende que la forma de actuar de los acusados ha generado alarma social en la zona.

Los dos detenidos, de 22 y 21 años, y con antecedentes policiales, han pasado esta mañana a disposición judicial tras la finalización de las pertinentes diligencias policiales.