Detenidos dos jóvenes en Irun por sustraer un móvil a una mujer que cuidaba a una mujer en silla de ruedas

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SAN SEBASTIÁN 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Irun (Gipuzkoa) a dos jóvenes de 19 años tras hurtar un teléfono móvil a una mujer mientras esta realizaba tareas de cuidado y acompañamiento a otra mujer en silla de ruedas. Los agentes han recuperado el teléfono sustraído que los implicados habían arrojado a una papelera al ser interceptados.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hacia las siete y veinte de la tarde de este pasado miércoles, una patrulla de la Ertzaintza en funciones de protección ciudadana se dirigió a la plaza San Juan de la ciudad fronteriza ante el aviso de una sustracción a una mujer.

La dotación policial fue informada por la víctima y por otros testigos de los hechos de que los autores había sido dos individuos, quienes se habían ido ya del lugar. Según los datos aportados, le habían hurtado un teléfono móvil, que llevaba en el bolsillo de una chaqueta, mientras transitaba por la calle acompañando a una mujer en silla de ruedas, de la que se encarga de su asistencia y cuidado.

Unos minutos después, los agentes interceptaron a dos jóvenes en la estación del Topo, que coincidían con la descripción física de los autores. Uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, arrojó un objeto a una papelera. Una vez confirmado que se trataba del teléfono móvil sustraído a la víctima, ambos fueron detenidos por un delito de hurto.

Los arrestados, de 19 años, serán puestos a disposición judicial en el momento en que queden concluidos los trámites policiales. Uno de ellos cuenta con antecedentes, sobre todo por hechos contra la propiedad. El teléfono móvil recuperado por la patrulla ya ha sido restituido a su propietaria, una mujer de 53 años.