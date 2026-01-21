Detenidos dos jóvenes en San Sebastián por robar el bolso a una mujer en un bar y gopear a los camareros

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián este miércoles, fiesta patronal de la ciudad, a dos jóvenes de 23 y 29 años por robar el bolso a una mujer en un establecimiento hostelero de la capital guipuzcoana y forcejear con la víctima y personal del bar que intentó ayudarla. Tanto los camareros como el personal de seguridad resultaron contusionados por los golpes.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los arrestados mantuvieron una actitud violenta con el personal del local que socorrió a la víctima. Los hechos han tenido lugar poco después de esta medianoche en un céntrico establecimiento hostelero de San Sebastián.

Dos jóvenes accedieron al local donde se encontraba una mujer tomando una consumición y le han sustraído el bolso al descuido. La víctima se percató del robo y se enfrentó a los ladrones, por lo que personal del establecimiento acudió a ayudarla para impedir su huida.

En el transcurso del forcejeo entre las partes, el personal de seguridad ha reducido a los autores del robo hasta la llegada de los recursos de la Ertzaintza, quienes han procedido a la detención de ambos.

Tanto los camareros como el personal de seguridad, resultaron contusionados por los golpes recibidos por parte de los ahora detenidos, que han sido trasladados a dependencias policiales acusados de robo con violencia.