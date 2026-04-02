Detenidos en Murgia cinco jovenes por el apuñalamiento a un menor de 17 años

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este jueves por la tarde en Murgia (Álava) a cinco jóvenes, de edades comprendidas entre los años 19 y 21 años, acusados de agredir con un arma blanca a un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz. La víctima ha sido evacuada al hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, los hechos han ocurrido alrededor de las seis y media de la tarde cuando la Ertzaintza ha sido alertada de que un joven había sido víctima de una agresión en la Avenida de los Huetos en la capital alavesa.

Al lugar se ha desplazado una dotación policial y ha confirmado que el herido, menor de edad, presentaba lesiones de arma blanca que hacían precisa su evacuación al hospital de Txagorritxu.

Según las primeras indagaciones, los presuntos autores habrían huido del lugar, al parecer, a bordo de algún vehículo, por lo que se ha establecido un dispositivo de búsqueda para su localización.

Poco después, el coche en el que supuestamente viajaban los presuntos agresores ha podido ser interceptado a la altura de la localidad alavesa de Murgia y se ha procedido a identificar a sus cinco ocupantes. En el interior del coche portaban una bolsa que contenía cuchillos y martillos que han sido incautados.

Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, los cinco sospechosos, dos de 20 años, otros dos de 21 y uno de 19 años, han sido detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

Los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales con el fin de continuar con la investigación que, por el momento, se mantiene abierta.