Detenidos siete hombres en Errenteria por una pelea en un comercio en la que se agredieron con armas blancas

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este pasado miércoles en la localidad guipuzcoana de Errenteria a siete hombres, con edades comprendidas entre los 24 y 42 años, por un delito de riña tumultuaria en un establecimiento de alimentación de este municipio en el transcurso de la cual se agredieron entre ellos con utensilios del comercio y armas blancas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la pelea tuvo lugar en el interior de un establecimiento comercial ubicado en un céntrico barrio de Errenteria poco antes de las cinco de la tarde de ayer.

Los implicados en la contienda, siete hombres, utilizaron para agredirse armas blancas y objetos pertenecientes al propio comercio, tales como cestas de la compra o diversos alimentos.

En base a la información recogida en el lugar acerca de los implicados y los daños causados, los recursos policiales de la Ertzaintza trasladados al lugar detuvieron a los siete implicados por los delitos de riña tumultuaria, lesiones y daños. Los agentes se incautaron de un cuchillo, una navaja, un destornillador y un spray de defensa prohibido.

Como consecuencia de la trifulca, uno de los detenidos, además de la responsable del establecimiento precisaron asistencia médica. Los arrestados permanecen en dependencias policiales a la espera de finalizar las diligencias y ser puestos a disposición judicial.