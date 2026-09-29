Detenidos siete jóvenes en San Sebastián por asaltar a otro joven para robarle la bicicleta

SAN SEBASTIÁN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este martes a siete jóvenes, de entre 17 y 21 años, acusados de asaltar a un joven en la calle para robarle la bicicleta. La víctima ha resultado herida leve.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, varias patrullas de la Ertzain-etxea de San Sebastián han acudido a las 01.20 horas de este martes, al aviso de un incidente entre varias personas en el paseo de la Zurriola.

A su llegada, los agentes han encontrado a la víctima de los hechos, un joven de 21 años, quien les ha manifestado que había acudido en su bicicleta al paseo de la Zurriola tras ser requerido por un amigo.

En el lugar, un grupo de entre seis y ocho personas se ha abalanzado sorpresivamente sobre la víctima y su acompañante, agrediéndoles y golpeándoles con objetos en diversas partes del cuerpo, entre ellas el rostro y la zona lumbar. Tras agredir a la víctima, los autores han aprovechado para sustraerle su bicicleta.

Los ertzainas desplazados al lugar han localizado en la cercana plaza Nafarroa a un grupo de siete jóvenes, que se correspondían con la descripción de los presuntos autores de los hechos, trsa lo cual han procedido a su identificación y en un registro preventivo, le han localizado a uno de ellos una barra metálica supuestamente utilizada en la agresión.

Previamente, un testigo de lo ocurrido había conseguido recuperar la bicicleta sustraída. En base a las evidencias y a las manifestaciones recibidas, los recursos policiales han procedido a la detención de los siete jóvenes por un presunto delito de robo con violencia.

Cuatro tienen 18 años, dos de ellos detenidos anteriormente en una ocasión; otro, 21 años, y otro 19, estos dos también con una detención como antecedentes con la Ertzaintza. El menor, de 17 años, tiene tres arrestos anteriores.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales en la Ertzain-etxea, a excepción del menor de edad que será puesto en libertad, en espera de ser citado por la Fiscalía de Menores.