Detenidos tres jóvenes en Lasarte (Gipuzkoa) por agredir a un hombre tras una discusión en un autobús

Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Lasarte-Oria (Gipuzkoa) a tres personas, dos hombres, de 21 y 17 años, y una mujer, de 18 años, por un presunto delito de lesiones tras una discusión en un autobús. La víctima de la agresión, un varón de 45 años, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Donostia, con heridas en la cabeza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el aviso del incidente al teléfono de emergencias SOS Deiak 112 se registró a las 23.15 horas de este pasado lunes, cuando una persona informó de que se había producido una agresión a un hombre por parte de un grupo de personas en la plaza Urko de Lasarte-Oria.

Al lugar acudieron patrullas de la comisaría de Hernani que encontraron a un varón inconsciente en el suelo, el cual recibió asistencia urgente y tuvo que ser trasladado al Hospital Donostia. La víctima tiene 45 años.

Gracias a la colaboración ciudadana, los ertzainas emprendieron la búsqueda de las personas participantes en la agresión, quienes, al parecer, habían tenido una discusión con la víctima mientras viajaban en el autobús interurbano. Una vez se bajaron en Lasarte-Oria, las personas se acercaron al varón y le agredieron haciéndole caer al suelo, donde continuaron los golpes.

Antes de la medianoche, una de las patrullas que rastreaba la zona localizó en el casco urbano lasartearra a cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas, como presuntas implicadas en la agresión, por un delito de lesiones.

Los tres detenidos han quedado en libertad, una vez conocido el parte de lesiones emitido por el hospital, a la espera de ser citados tanto por el Juzgado de San Sebastián como por la Fiscalía de Menores.