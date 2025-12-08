Detenidos tres varones en Lasarte-Oria (Gipuzkoa) por agredir a un hombre y robarle el teléfono móvil

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres varones, de 26, 22 y 21 años de edad, han sido detenidos esta madrugada en Lasarte-Oria (Gipuzkoa) acusados de un delito de robo con violencia por agredir y robar el teléfono móvil a otro hombre que tuvo que ser atendido por un recurso sanitario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se han registrado a las 04.20 horas de este lunes, en la calle Nagusia de la localidad de Lasarte-Oria. Según el aviso realizado a la Ertzaintza, varias personas habían agredido a otra y la víctima se encontraba en el suelo.

Varias patrullas han acudido al lugar y han identificado al hombre agredido, el cual presentaba un golpe en la cabeza y diversas erosiones y heridas en la cara, por lo que han solicitado un recurso sanitario para atender al herido.

Según las primeras averiguaciones de los ertzainas en el lugar, han sido varios los implicados en la agresión, tras la cual han sustraído el teléfono móvil de la víctima. Supuestamente, los agresores y la víctima ya se conocían y habían tenido desavenencias anteriores por asuntos de dinero, según ha detallado Seguridad.

En una calle adyacente, una patrulla ha identificado a uno de los presuntos agresores, ocupándole en un registro preventivo un cuello de una botella rota entre sus pertenencias. En las inmediaciones se encontraban otros dos presuntos participantes en la agresión, que también han sido identificados por los recursos de la Ertzaintza.

Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, los agentes han procedido a la detención de los tres hombres identificados, que serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales en la comisaría.