DFeria desarrollará una decena de actividades dirigidas a los profesionales del sector de las artes escénicas

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXXI edición de dFERIA desarrollará una decena de actividades dirigidas a profesionales del sector de las artes escénicas, entre ellas un foro de negocios, encuentros o mesas de reflexión. Estas actividades se llevarán a cabo entre el 16 y el 20 de marzo.

Desde Donostia Kultura han explicado que el objetivo es promover actividades para "estimular el mercado de las artes escénicas" con la participación de profesionales del sector programadores, distribuidoras, compañías, o gestores culturales.

"Se trata de crear puntos de encuentro entre los diferentes agentes acreditados en la Feria y fomentar también el debate y la reflexión sobre el estado del sector", han señalado desde la organización. Estas actividades se desarrollan en el teatro Victoria Eugenia, Tabakalera y Egia Kultur Etxea.

En la programación del día 16 está el encuentro 'Miradas Cruzadas: Mujeres que corren con el futuro de la belleza', que reunirá en la Sala China del Victoria Eugenia a mujeres del teatro y de la danza para "valorar el tiempo que les ha tocado vivir desde su sensibilidad humana, creativa y profesional" y abordarán "desde la sororidad, el complejo tema de crear en tiempos de crisis".

Organizado por la Fundación María Pagés y Donostia Kultura el encuentro se divide en dos mesas en las que tomarán parte María Pagés (bailaora, coreógrafa, empresaria, gestora cultural), Marina Bollain (directora de escena, gestora cultural), Olga Pericet (bailaora, coreógrafa), Patricia Guerrero (bailaora, coreógrafa), IIona Goyeneche (curadora, gestora cultural, periodista), María Goiricelaya (directora de escena, dramaturga, gestora cultural), Irene Tena (bailarina), Cristina Mora (Concejala de cultura de Fuenlabrada), y Ana López-Asensio (curadora, gestora cultural, responsable política).

En la segunda mesa estarán presentes Helena Salaberria (empresaria, curadora y gestora cultural), Mónica Runde (bailarina), Astrid Jones (actriz, cantante), Magüi Mira (directora de escena, actriz), Ana Morales (bailaora, coreógrafa), Angels Margarit (bailaora, coreógrafa y pedagoga), Irene Pardo ( programadora, gestora cultural), y Marie-Christine Rivière (gestora cultural).

También el día 16 la Academia de las Artes Escénicas de España celebrará en el Foyer del Victoria Eugenia el acto 'Des-centralización e internacionalización de la Academia', con la participación de Cayetana Guillén Cuervo (presidenta de la Academia), Eduardo Galán (Vicepresidente de la Academia), Emilio Sosa (Presidente American Theatre Wing New York) y Javier Molina (Director Artístico The Actors Studio New York).

Asimismo, el día 17 Tabakalera acogerá las XVI Jornadas de la gestión en el arte (ADGAE). También se celebrarán encuentros a la carta en el Victoria Eugenia (Ambigú). Con el ánimo de "buscar sinergias" entre todos estos agentes, la presente edición de dFERIA propone un espacio para facilitar encuentros breves entre programadores internacionales, instituciones, compañías y asociaciones de artes escénicas.